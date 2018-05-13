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Yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan otomobil, raylardan çıkıp, yola savruldu. Kazada sürücü ile otomobildeki kardeşi yaralandı.  Kaza, saat 12.00 sıralarında, Palu ilçesinde meydana geldi. Yunus Bağcı, kullandığı 27 TB 164 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışırken, Elazığ ve Bingöl arasında giden, 53516 sefer sayılı yük trenine çarptı.

Yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan otomobil, raylardan çıkıp, yola savruldu. Kazada sürücü ile otomobildeki kardeşi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Palu ilçesinde meydana geldi. Yunus Bağcı, kullandığı 27 TB 164 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışırken, Elazığ ve Bingöl arasında giden, 53516 sefer sayılı yük trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, raylardan yola savruldu. Kazada sürücü Yunus Bağcı ile otomobildeki kardeşi Ömer Bağcı yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıYük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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