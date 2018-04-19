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Yük treni raydan çıktı, seferler aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

İzmir-Denizli seferini yapan yük treni Aydın Garı’ndaki tünel içinde raydan çıktı, seferler iptal oldu.Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Denizli yönüne gitmekte olan yük treni, gece saat 01.30 sıralarında Aydın Garı’ndaki tünele giriş yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı raydan çıktı.

İzmir-Denizli seferini yapan yük treni Aydın Garı’ndaki tünel içinde raydan çıktı, seferler iptal oldu.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Denizli yönüne gitmekte olan yük treni, gece saat 01.30 sıralarında Aydın Garı’ndaki tünele giriş yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı raydan çıktı. Yük treninin raydan çıkması sonucu, Denizli-İzmir ve İzmir-Denizli tren seferleri durduruldu. Ekipler gece saatlerinden itibaren raydan çıkan treni kurtarmak için büyük çabada harcadı. İzmir ve Denizli’den gelen TCDD arıza ekipleri, treni tekrar demir yoluna yerleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların uzun süre devam edeceği öğrenilirken, Aydın Garı’na gelen yolculara bilet satışı yapılmıyor.
Trenle seyahati tercih eden yolcular, kendilerine bilet satışı yapılmadığını, bununla ilgili Aydın Gar Müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmadığını iddia etti. Yaşanan kazadan habersiz olarak gara gelen kimi yolcular, seferlerin başlamasını beklerken, kimi vatandaşlar da tren seferlerinin olmamasından dolayı geri döndü.

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