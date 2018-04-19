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Yük treninin çarptığı baba ve 35 günlük bebeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de raylar üzerinden geçmek isterken yük treninin çarptığı işitme engelli Mustafa Kavun (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği Mehmet Kavun, yaşamını yitirdi.

Yük treninin çarptığı baba ve 35 günlük bebeği öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de raylar üzerinden geçmek isterken yük treninin çarptığı işitme engelli Mustafa Kavun (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği Mehmet Kavun, yaşamını yitirdi.
Kaza saat 11.30 sıralarında Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında bebeğiyle raylardan geçmek isteyen işitme engelli Mustafa Kavun'a, Memure- Osmaniye seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507 sefer sayılı yük treni çaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, baba Mustafa ve oğlu Mehmet Kavun'un öldüğünü belirledi. Baba ve oğlunun öldüğünü öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Baba ve minik oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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