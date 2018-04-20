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Yükleri boylarını aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Bolu’da trafikte sıra dışı yöntemler ile kapasitelerinin üzerinde yükleme yaptıkları araçlarıyla trafikte ilerleyen sürücüler, trafikte kendilerine yaklaşma korkan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.Kocaeli’nin Derince ilçesi ve Bolu’da iki ayrı aracın aşırı yükle trafikte ilerleme anları ilginç görüntülere sahne oldu.

Kocaeli ve Bolu’da trafikte sıra dışı yöntemler ile kapasitelerinin üzerinde yükleme yaptıkları araçlarıyla trafikte ilerleyen sürücüler, trafikte kendilerine yaklaşma korkan diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Kocaeli’nin Derince ilçesi ve Bolu’da iki ayrı aracın aşırı yükle trafikte ilerleme anları ilginç görüntülere sahne oldu. Yolda sıra dışı yöntemlerle taşımacılık yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkarttığı o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Otomobilinin üzerine bağladığı çuvallarla yolda ilerlemeye çalışan otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı. Otomobilinin tavan kısmına bağladığı 3 çuval dolusu yükle ilerlemeye çalışan sürücü, aracının aşırı yüklü olmasına rağmen trafikte araçları sollayarak tehlikeli görüntüler oluşmasına neden oldu.
Bolu’da bir diğer sürücü tarafından görüntülenen anlarda ise küçük bir oto kurtarıcısı, üzerine aldığı ve çekicinin ebatlarından oldukça büyük kazalı bir tır ile trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Üzerindeki tır kupası ile dengesiz bir şekilde ilerleyen çekiciyi gören çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntüledi.

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