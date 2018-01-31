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Yüksek dozda uyuşturucudan öldü

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 17:51 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, arkadaşlarıyla kaldığı metruk binada, vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte eden Bekir Koltka (44), yaşamını yitirdi. Koltka'nın arkadaşlarının ise aldıkları uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 519 Sokak'ta meydana geldi. Metruk binada, 3 arkadaşıyla kalan Bekir Koltka, vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte etti. Bir süre sonra kendinden geçen Koltka'nın uyanmadığını fark eden arkadaşları, ambulans çağırdı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Koltka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekir Koltka'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Koltka'nın birlikte kaldığı arkadaşlarının ise aldıkları uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Arkadaşının ölümü dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını söyleyen D.A.M., uyuşturucu yüzünden her şeyini kaybettiğini belirterek, "Ne ailem var ne işim. Her şeyimi kaybettim. Almanca, İngilizce ve Rusça biliyorum; ama hiçbir şey yapamıyorum" dedi.

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