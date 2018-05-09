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Yüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kurulumu yapılan yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Yüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kurulumu yapılan yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Akmeşe Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yeni kurulan yüksek gerilim hattı direği, son kısmının montajı sırasında devrildi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki direkte çalışan işçiler, düştü. Metal konstrüksiyonlar da işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Nadir Yağcı (33), Serkan Turan (30), Ufuk Er (24) ve Deniz Terz (31) yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandıYüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandıYüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandıYüksek gerilim hattı direği devrildi; 4 işçi yaralandı

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