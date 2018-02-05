HABER

Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

TUZLA İçmeler'de yüksek gerilim hattına çıkan bir kişi, akıma kapılıp yanarak hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA İçmeler'de yüksek gerilim hattına çıkan bir kişi, akıma kapılıp yanarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay saat 18.00 sıralarında Tuzla İçmeler tren istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, istasyonda bulunan yüksek gerilim hattına çıktı. 24 bin voltluk elektrik hattındaki akıma kapılan kişi, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksek gerilimin kesilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yanan vatandaşın cansız bedenini halat yardımıyla indirdi. Kimliği belirsiz kişi, gerekli incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeni ile tren seferleri durduruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Almanya’da bir Türk’e ait iş yeri yandı

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis’de PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’de PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Biga’da metruk ev yandı

Biga’da metruk ev yandı

İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, şehit oldu

İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, şehit oldu

Narkotik köpeği 'Kurt', piyasa değeri 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu yakaladı

Narkotik köpeği 'Kurt', piyasa değeri 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.