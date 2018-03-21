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Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

İnegöl Mobilyacılar Sanayi Bölgesindeki bir mobilya imalathanesinde yüksek gerilim hattına kapılan işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Gazcılar Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan 35 yaşındaki Aşır Doğaner, ikinci katın penceresinden elindeki demir çubukla binanın dışındaki aspiratörün bacasını temizlemeye çalışırken, yüksek gerilim hattına dokundu.

Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

İnegöl Mobilyacılar Sanayi Bölgesindeki bir mobilya imalathanesinde yüksek gerilim hattına kapılan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gazcılar Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan 35 yaşındaki Aşır Doğaner, ikinci katın penceresinden elindeki demir çubukla binanın dışındaki aspiratörün bacasını temizlemeye çalışırken, yüksek gerilim hattına dokundu. Akıma kapılıp dengesini kaybeden işçi, pencereden aşağıya düştü.
Sundurmanın üstüne düşerek ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. Arkadaşları tarafından sundurmadan indirilen yaralı işçi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

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