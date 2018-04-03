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Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:36 | Son Güncelleme

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı.
Olay, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yüksek Seçim Kurulunun depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan kağıtların tutuşması sonucu alevler depoyu sardı.
Binadan çıkan dumanları görenler, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çağrı üzerine gelen Başkent Elektrik ekipleri, binanın sigortalarını devre dışı bıraktı. Yanan depoda inceleme yapan polis ve bina görevlileri, yanan malzemeleri teşhis etti.
Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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