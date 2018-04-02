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Yüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D.

Yüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D. (58), arkadaşının dükkanının tuvaletinde tarım ilacı içerek yaşamına son verdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Camii Kebir Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. Yüksek ziraat mühendisi Şerafettin D., tarım ilaçları satışı yapan arkadaşı Nihat Göncü’yü ziyaret etti. Arkadaşıyla birlikte çay içen Şerafettin D., daha sonra tuvalete gideceğini belirterek, 3’üncü kattaki tuvalete gitti. Şerafettin D.'nin uzun süre tuvalette kalmasından şüphelenen iş yeri sahibi Göncü, yukarı çıkarak Şerafettin D.’ye seslendi. Cevap alamayınca kapıyı açınca da Şerafettin D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine 112 ekipleri ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede evli ve 1 çocuk babası olan Şerafettin D.'nin tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlendi.
Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mustafa Kıranatlıgiller, Şerafettin D.’nin "Bildiğimiz herhangi bir sorunu yoktu. Neredeyse her gün gelir, buradaki esnafla sohbet ederdi. Tarım ilaçları konusunda iş yapardı. Kendi halinde biriydi" dedi.

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Yüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar ettiYüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar ettiYüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar ettiYüksek ziraat mühendisi, tarım ilacı içerek intihar etti

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