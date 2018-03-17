HABER

Yüksekokul öğrencisinin ölümü şüpheli bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki yüksekokul öğrenci geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.Kemalpaşa Kahraman 5.

Yüksekokul öğrencisinin ölümü şüpheli bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki yüksekokul öğrenci geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Kahraman 5. Sokak’taki evlerinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında rahatsızlanan 19 yaşındaki Alaçam Meslek Yüksekokulunda okuyan oğulları Umut Yanık için ailesi 112’den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Umut Yanık’a müdahale bulunarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Yanık, burada 1 saate yakın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni şüpheli bulunan Yanık, otopsi için Samsun’a gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktıTecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.