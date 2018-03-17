Yüksekokul öğrencisinin ölümü şüpheli bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki yüksekokul öğrenci geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kemalpaşa Kahraman 5. Sokak’taki evlerinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında rahatsızlanan 19 yaşındaki Alaçam Meslek Yüksekokulunda okuyan oğulları Umut Yanık için ailesi 112’den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Umut Yanık’a müdahale bulunarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Yanık, burada 1 saate yakın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni şüpheli bulunan Yanık, otopsi için Samsun’a gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.