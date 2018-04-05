Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet EYP ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 4 Nisan 2018 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımına devam edilen Ağaçlı karakolu inşaatı çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 4 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum