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Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet EYP ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova 3.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet EYP ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 4 Nisan 2018 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımına devam edilen Ağaçlı karakolu inşaatı çevresinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 4 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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