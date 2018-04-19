Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova MİT Bölge Başkanlığı ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 6 adet el bombası,2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 113 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 adet bixi mühimmatı, 87 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet piyade tüfeği askı kayışı, 3 adet örgütsel rozet, 1 adet örgütsel doküman, 1 adet el telsizi, 460 gr kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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