Yüksekova ve Şemdinli'de el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, son anda fark edilerek, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Yüksekova'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, ilçede yapılan arama-tarama çalışmalarında, Yeşildere Mahallesi'nde 2 yangın tüpüyle tuzaklanan, basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınıp, uzman ekiplere haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, el yapımı patlayıcı düzeneğini kontrollü olarak imha etti.

Öte yandan Şemdinli'nin Altunsu köyü kırsalında, polis ekiplerince yapılan arazi arama- tarama çalışmalarında, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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