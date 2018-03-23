HABER

Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 21:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, 104 kilo gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, 104 kilo gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yüksekova ilçesine bağlı Güldali mevkiinde şüpheli 2 kişinin adreslerinde, eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 104 kilo gram eroin ele geçirilirken, olayda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıYüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.