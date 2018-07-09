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Yüksekova'da 2 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 21:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla öldürüldü.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla öldürüldü.
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, Yüksekova İlçesi Alandüz Bölgesinde İHA'lar 2 PKK'lı teröristi tespit etti. PKK'lı 2 teröristin gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklalamada, "3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülmekte olan operasyon kapsamında; 09.07.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüz Bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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