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Yüksekova’da 4 mahallede 3 ay EYP aranacak

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 ayrı mahallede 3 ay boyunca terör örgütü tarafından saklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) aranacağı belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde 20.04.2016 günü sona eren ‘Şehit Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE’ müşterek operasyonu öncesinde ve esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde YPS (Yekineyen Parastina Sivil/Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, İlçenin birçok yerine mayın, EYP (el yapımı patlayıcı), silah ve mühimmat sakladıkları, söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle; Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 07.04.2018 tarihinde İlimiz Yüksekova İlçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet Mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır" denildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 ayrı mahallede 3 ay boyunca terör örgütü tarafından saklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) aranacağı belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde 20.04.2016 günü sona eren ‘Şehit Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE’ müşterek operasyonu öncesinde ve esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde YPS (Yekineyen Parastina Sivil/Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, İlçenin birçok yerine mayın, EYP (el yapımı patlayıcı), silah ve mühimmat sakladıkları, söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle; Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 07.04.2018 tarihinde İlimiz Yüksekova İlçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet Mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır" denildi.

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