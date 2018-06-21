Yüksekova'da 43 kilo eroin ele geçirildi: 7 gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 43 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Güçlü Köyü Duraklı Mezrası’ndaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda 43 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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