Yüksekova'da 69 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta 69 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Temmuz günü Yüksekova İlçesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, aracın gizli bölmelerinde paketler halinde 69 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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