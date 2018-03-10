Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı (2)

10 YAŞINDAKİ BERAT KURTARILAMADI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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