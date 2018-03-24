Yüksekova’da fırtına çatıları uçurdu: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan fırtına bir çok ev ve iş yerinin çatısını uçururken, elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu.
Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına nedeniyle uçun çatılar birçok aracın üzerine düşerken, elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Toz bulutunun kapladığı ilçe merkezinde bir kişi üzerine çatı düşmesi sonucu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezinde birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçarken, itfaiye ekipleri de çatıların kaldırılması için çalışma başlattı.
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