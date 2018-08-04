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Yüksekova'da görevden dönen polis aracına mayınlı tuzak: 8 polis yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 01:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meskan Tepe mevkiinde teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görevden dönen zırhlı polis aracında bulunan 8 polis yaralındı.

YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meskan Tepe mevkiinde teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görevden dönen zırhlı polis aracında bulunan 8 polis yaralındı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden 1'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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