Yüksekova'da görevden dönen polise hain tuzak: 1'i ağır 8 polis yaralı (2)

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi aldına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.
İstanbul'da dev operasyon!
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum