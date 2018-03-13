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Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının evlerinin dışına çıkarılmasını istemeyen köylüler ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının evlerinin dışına çıkarılmasını istemeyen köylüler ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri arasında gerginlik çıktı. Jandarma ekipleri, gaz bombası kullanarak, taraflara müdahale etti.
Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin buna karşı çıkması üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, VEDAŞ ekiplerinin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma geldi. Jandarma ekipleri, gaz bombası kullanarak, taraflara müdahale etti. Bu sırada, bazı köylüler de jandarmaya taş attı. Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu'nun olay yerine gelip, köy sakinleriyle görüşmesinin ardından gerginlik sona erdi.
Öte yandan köydeki elektriklerin, VEDAŞ ekipleri tarafından kesildiği belirtildi.

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Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliğiYüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliğiYüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliğiYüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

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