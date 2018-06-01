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Yüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ölü bulunan güvenlik korucusu Haydar Çelik'in (40) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ölü bulunan güvenlik korucusu Haydar Çelik'in (40) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Yüksekova ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan, evli ve 7 çocuk babası Çelik, bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy yolu üzerinde aracının içerisinde ölü bulundu. Olay jandarmaya bildirildi. Ekipler, Çelik'in başından kurşunlanarak öldürüldüğünü belirledi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çelik için bugün Güngör Mahahalles'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde cenaze tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Yapılan töreni ardından Çelik'in cenazesi Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Kalabalık, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildiYüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildiYüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildiYüksekova'da ölü bulunan güvenlik korucusu toprağa verildi

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