Yüksekova'da park halindeki araçtan 50 av tüfeği çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 50 av tüfeği ele geçirildi.
Yüksekova'da PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, ilçesi'nin İran sınırındaki Esendere Beldesi Merkez Mahellesi'nde durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araçta arama yaptı. Aramada 50 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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