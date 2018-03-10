Yüksekova’da patlama: 1 çocuk yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulduğu cisim elinde patlayan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi’nde bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide oyun oynayan Berat Oktay’ın yerde bulduğu cisim elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polisler inceleme başlatılırken, durumu ağır olan çocuk Van’a sevk edildi.
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