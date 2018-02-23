Yüksekova'da patlama

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.
Olay, saat 20.00 sarılarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayada polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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