HABER

Yüksekova’da patlama paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 22:27 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Orta refüje bırakılan bir cismin patlaması ilçede paniğe neden oldu. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama sonrasında olay yerine ambulanslar sevk edilirken, polis yolu iki taraflı trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.