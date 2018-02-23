Yüksekova’da patlama paniğe neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Orta refüje bırakılan bir cismin patlaması ilçede paniğe neden oldu. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama sonrasında olay yerine ambulanslar sevk edilirken, polis yolu iki taraflı trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
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