Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Bölük Köyü kırsalında operasyon başlatan jandarma ekipleri, kırsal alandaki arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 3 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

