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Yüksekova'da silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda silah mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Köyü'nde bir eve yaptığı operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"7 Ocak 2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca Köyü'nde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentileri ile işlettiği bakkalda yapılan aramada; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1160 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 22 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet HK-23 makineli tüfek mayonu,1 adet doçka mühimmatı atmak için yapılmış boru tipi düzenek ve 1150 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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