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Yüksekova'da terör operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6’sı kadın 10 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6’sı kadın 10 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma, Yüksekova’nın Onbaşılar Köyü, Çamdallı ve Ağaçlık mezralarında PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6’sı kadın 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 PRO-5 marka telsiz, 1 telsiz bataryası,1 tek kırma av tüfeği, 1 mektup, 1 uydu telefonu,1 CD, 1 otomotik av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği ve 1 örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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