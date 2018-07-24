Yüksekova'da toprağa gömülü 7 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında narkotik köpeğiyle yapılan arazi aramasında toprağa gömülü, 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Keçili köyü yakınında narkotik köpeğiyle arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, toprağa gömülü çuval içerisinde 7 kilo 180 gram eroin bulundu.
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