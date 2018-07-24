HABER

Yüksekova'da toprağa gömülü 7 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında narkotik köpeğiyle yapılan arazi aramasında toprağa gömülü, 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da toprağa gömülü 7 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında narkotik köpeğiyle yapılan arazi aramasında toprağa gömülü, 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Keçili köyü yakınında narkotik köpeğiyle arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, toprağa gömülü çuval içerisinde 7 kilo 180 gram eroin bulundu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Uyuşturucuyla yakalanan çiftçi tutuklandıUyuşturucuyla yakalanan çiftçi tutuklandı
Fransa’dan tatile geldi, kazada öldüFransa’dan tatile geldi, kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.