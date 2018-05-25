Yüksekova'da tuzaklanan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan sanayi tipi tüp içine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne Eski Kışla Mahallesi 504'üncü Sokak'ta bomba düzeneği ihbarında bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine giderek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının incelemelerinde sanayi tipi tüp içine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından olay yerinde imha edildi.
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