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Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın evinde 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın evinde 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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