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Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada; 6,13 gram eroin maddesi ile 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahsın gözaltına alındığı belirtildi.Ayrıca, Güngör Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada ise, 2 paket halinde toplam 2 kilo 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada; 6,13 gram eroin maddesi ile 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
Ayrıca, Güngör Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada ise, 2 paket halinde toplam 2 kilo 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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