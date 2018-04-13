Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada; 6,13 gram eroin maddesi ile 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ve şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca, Güngör Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada ise, 2 paket halinde toplam 2 kilo 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.