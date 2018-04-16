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Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kara ve havayoluyla yapılmak istenen uyuşturucu madde sevkiyatı polis ekiplerine takıldı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova-Van karayolu üzerinde yapılan aramada, 24.3 kilogram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.Ayrıca, Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanındaki yolcu kontrol noktasında x-ray cihazının bir valize tepki vermesi sonucu detaylı arama yapıldı.

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kara ve havayoluyla yapılmak istenen uyuşturucu madde sevkiyatı polis ekiplerine takıldı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova-Van karayolu üzerinde yapılan aramada, 24.3 kilogram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
Ayrıca, Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanındaki yolcu kontrol noktasında x-ray cihazının bir valize tepki vermesi sonucu detaylı arama yapıldı. Aramada, şekerleme paketleri içerisine gizlenmiş vaziyette her biri 3 gram ağırlığında toplam 3 kilo 426 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valizi taşıyan H.F. isimli şüpheli şahsın valizin kendisine ait olmadığını, Hakkâri-İstanbul seferini yapan uçağın içerisinde bulunan E.S. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek, şüpheli şahıs uçaktan iner inmez gözaltına alındı.
Şahsın valizinde yapılan aramada, şekerleme paketlerine gizlenmiş vaziyette toplam 5 kilo gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

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