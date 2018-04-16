Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kara ve havayoluyla yapılmak istenen uyuşturucu madde sevkiyatı polis ekiplerine takıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova-Van karayolu üzerinde yapılan aramada, 24.3 kilogram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanındaki yolcu kontrol noktasında x-ray cihazının bir valize tepki vermesi sonucu detaylı arama yapıldı. Aramada, şekerleme paketleri içerisine gizlenmiş vaziyette her biri 3 gram ağırlığında toplam 3 kilo 426 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valizi taşıyan H.F. isimli şüpheli şahsın valizin kendisine ait olmadığını, Hakkâri-İstanbul seferini yapan uçağın içerisinde bulunan E.S. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek, şüpheli şahıs uçaktan iner inmez gözaltına alındı.

Şahsın valizinde yapılan aramada, şekerleme paketlerine gizlenmiş vaziyette toplam 5 kilo gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.