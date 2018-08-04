Yüksekova'daki saldırıda yaralanan polislerden biri şehit oldu (2)

HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoglu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilişinin ardından Yılmaz'ın özgeçmişi ve dua okundu. Törenin ardından şehit polis memuru Yılmaz'ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere bırakıldı.
Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.
Şehit Yılmaz'ın uçakla Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.
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