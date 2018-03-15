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Yüksekten düşen şahıs, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Abana ilçesinde yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Abana’da yüksekten düşmesi sonucu yaralanan Musa Kaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Abana’da yüksekten düşmesi sonucu yaralanan Musa Kaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Musa Kaya, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kastamonu’ya sevk edildi. Kastamonu Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan Musa Kaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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