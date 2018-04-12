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Yulia Skripal, Rus Büyükelçiliğinin yardımlarını reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Salisbury şehrinde babası ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal İngiltere’deki Rus Büyükelçiliğinin yardımlarını reddetti.İngiltere’nin Salisbury şehrinde 4 Mart’a babası ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal polis aracılığıyla yaptığı açıklamada medya ile röportaj yapmak için henüz yeterince güçlü olmadığını belirtti.

İngiltere’nin Salisbury şehrinde babası ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal İngiltere’deki Rus Büyükelçiliğinin yardımlarını reddetti.
İngiltere’nin Salisbury şehrinde 4 Mart’a babası ile birlikte zehirlenen Yulia Skripal polis aracılığıyla yaptığı açıklamada medya ile röportaj yapmak için henüz yeterince güçlü olmadığını belirtti. Yulia, babasının durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyerek, kimsenin kendisi veya babası hakkında konuşmamasını istedi. Dün güvenliği için askeri bölgedeki bir hastaneye götürülen Yulia, Rus Büyükelçiliğinin yardımlarını reddederek, "Benimle ilgilenen ve soruşturma süreçlerini açıklamaya yardımcı olan özel eğitimli görevliler var. Arkadaşlarıma ve aileme erişimim var. Bana nazikçe yardımlarını sunan Rus konsolosluğundaki özel bağlantılardan haberim var. Şu anda onlardan yardım istemiyorum ama fikrimi değiştirirsem, onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi biliyorum” dedi.
Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise ifadenin Yulia’ya ait olduğundan şüphe edildiği bildirildi.

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