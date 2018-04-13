Yumurta satarak gizlenen DEAŞ'ın infazcısı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda yakalanan ve Rakka'da örgütün istihbarat elemanı ve infazcısı olduğu, kendisini gizlemek için yumurta satan Suriyeli Read Hajjiosman'ın (56) da aralarında bulunduğu 6 DEAŞ'lı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı. Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde ise Read Hajjiosman'ın, DEAŞ'ın istihbaratçısı olduğu, terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği ve Rakka'da yumurta satarak bilgi toplayıp, kendisini gizlediği ortaya çıktı. Ayrıca Hajjiosman'ın, oğlu ve kızının kocasının da Rakka'da canlı bomba olup intihar eylemleri düzenledikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Suriyeli Read Hajjiosman'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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