Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti

Yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti.
Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt’ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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