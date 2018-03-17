Yunan adası açıklarında tekne battı: 6 ölü

Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenlik ve Frontex güçleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.