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Yunan adası açıklarında tekne battı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan’ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı.

Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan’ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenlik ve Frontex güçleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.

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