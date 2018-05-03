Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörüne 5 ay hapis (1)

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü Musa Alerik (38), Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.

