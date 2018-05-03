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Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörüne 5 ay hapis (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü  Musa Alerik (38), Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü Musa Alerik (38), Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.

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