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Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için yapılan ikinci tutukluluk değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı.

Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için yapılan ikinci tutukluluk değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, askerlerin kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluğa devam kararı verirken, avukatlar karara itiraz etti.
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını dün yaptı. Hakimlik kararında Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutululuk halinin devamına karar verdi. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, tutukluluğunun kaldırılması için bugün karara itiraz etti.

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Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadıYunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadıYunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadıYunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı

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