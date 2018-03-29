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Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı itiraz, ikinci kez kabul edilmedi.

Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı itiraz, ikinci kez kabul edilmedi.
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması geçen 5 Mart tarihinde itirazda bulundu ancak kabul edilmedi.
Edirne 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında da Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle önceki gün tutululuk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları dün bu karara da itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği avukatların ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci retYunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci retYunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci retYunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

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