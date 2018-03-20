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Yunan basınından takas iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Yunan basınında, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin Atina’da tutuklu bulunan 3 DHKP-C’li ile takas edilebileceği iddia edildi.Yunanistan’da yayınlanan To Vima gazetesinde, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Atina’da tutuklu bulunan 3 DHKP-C’li ile takas edilebileceği iddia edildi.

Yunan basınında, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin Atina’da tutuklu bulunan 3 DHKP-C’li ile takas edilebileceği iddia edildi.
Yunanistan’da yayınlanan To Vima gazetesinde, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Atina’da tutuklu bulunan 3 DHKP-C’li ile takas edilebileceği iddia edildi. Ancak gazeteye göre, Yunan hükümeti haberi doğrulamadı.
Yunan polisi 1 Aralık tarihinde 8 DHKP-C’liyi yakalamıştı. Yunan medyası teröristlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinde suikast girişimi planladıklarını yazmıştı. Türkiye daha önce DHKP-C’liler için iade talebinde bulunmuş ancak Yunan yargısı bu talebi reddetmişti.

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