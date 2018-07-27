Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Tarihinin en korkunç doğal afetini yaşayan Yunanistan’dan kötü haber gelmeye devam ediyor. Ölü sayısının 85, yaralı sayısının ise 187’ye çıktığı Yunanistan’da cesetlerin kimliğini tanımak için çalışmalar devam ediyor. Yunan yetkililer tek tek evlere girerek arama çalışmalarına devam ederken kimliği belirlenemeyen cesetler için ise ölenlerin yakınlarından DNA örneği alınıyor.
Ölenlerden bazılarının Mati’deki yaşlılar kampına katılan kişiler olduğu belirlenirken o kişiler arasında 88 yaşındaki Angel Maschas ve 85 yaşındaki eşi Angelica Maschas çifti de yer alıyor. Çiftin 20’li yaşlarında Fatih Fener-Balat bölgesinden 6-7 Eylül olayları sonrasında binlerce Rum vatandaşı gibi Yunanistan’a göç ettikleri öğrenildi.
BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR HALDE BULUNDULAR
Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre, İstanbul’daki dostları ile bağlarını hiç koparmayan çiftin İstanbul’da kalan arkadaşları ve Yunanistan’daki akrabaları ikilinin birlikteliğini “Evlilikleri ve aşkları hepimize örnek olmuştu. Hiç eskimeyen bir evlilik” yaşadılar diye adlandırırken Angel ve Angelica’nın cesetlerinin de birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirlendi.
15-20 METRE UZAĞA KAÇABİLDİLER
Çiftin cenazelerinin kesin kimlik tespiti henüz tamamlanamazken oğulları Stelios Maschas da kimlik tespiti için önceki gün DNA örneği verdi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Stelios Maschas, anne ve babasının kurtulmak için kamptan 15-20 metre uzağa kaçtıklarını ancak buna rağmen yangından kurtulamayarak hayatlarını kaybettiklerini belirtti.
NEDEN GÖÇ ETTİLER?
Tarihler 6 Eylül 1955’i gösterdiğinde; İstanbul’daki Rumlar bir yalan haberle hedef haline getiriliyordu. Yapılan haberde Selanik’teki Atatürk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı yazılıyordu. Bu haberle galeyana gelerek ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yakıp yıkmaya başladı. Resmi kaynaklara göre 4 bin 214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul tahrip edildi. Olaylarda 11 kişi hayatını kaybetti. Helsinki Watch örgütünün bir raporuna göre ise ölenlerin sayısı 15 olarak kayıtlara geçiyordu. Olayların ardından, Türkiye’de yaşayan binlerce Rum ise Türkiye’den göç etmek zorunda kaldı.
'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!
Zorunlu askerlik kalkacak mı? AK Partili Bülent Turan'dan flaş açıklama
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası
Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Okuyucu Yorumları 0 yorum