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Yunanistan, DHKP-C üyesi Gökoğlu’nun iade talebini reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmemesine karar verdi.Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi yine bir DHKP-C üyesini Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmemesine karar verdi.
Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi yine bir DHKP-C üyesini Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’taki Atina ziyaretinden önce yakalanan 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesi kararlaştırıldı. Türkiye 9 DHKP-C’linin iadesini talep etmişti. Ancak şu ana kadar Yunan mahkemelerinin iadelerini reddettiği DHKP-C’li terörist sayısı 5 oldu.

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