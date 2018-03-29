Yunanistan, DHKP-C’li terörist Biber’i iade etmiyor

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Hasan Biber’i Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.
Yunanistan’ın Nafplion şehrindeki İstinaf Mahkemesi, DHKP-C üyesi Hasan Biber’i Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.
Biber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinden önce yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 kişi arasında bulunuyor.
Geçmiş aylarda Yunan mahkemeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazar Seçer için Türkiye’nin göndermiş olduğu iade taleplerini reddetmişti.
Türkiye, 2013’teki AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığına düzenlenen saldırıların faili olduğu gerekçesiyle Hasan Biber’in iadesini istiyor.
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